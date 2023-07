Star Volley Bisceglie, confermato Pippo Lombardi secondo allenatore

Un trascorso di atleta a buonissimi livelli, fra la C e la B1, con l’ultima esperienza maturata nelle fila della compagine di Andria in Serie B. Un percorso parallelo, quello tecnico, caratterizzato da diverse soddisfazioni: oltre 20 anni da primo allenatore fra Barletta, Trani, Bitonto e ancora Barletta, team riportato in C dopo 15 anni conquistando un filotto di promozioni consecutive dalla Seconda divisione.

Le credenziali di Pippo Lombardi, confermato nello staff della Star Volley Bisceglie per la stagione 2023-2024, non rendono pienamente l’idea dell’importanza che il trainer ha rivestito nell’annata precedente, partecipando attivamente alla vita della squadra: «Sono rimasto coinvolto emotivamente dal progetto e dall’entusiasmo dei dirigenti nerofucsia» ha ammesso Lombardi, che ricoprirà l’incarico di secondo allenatore e sarà un validissimo supporto per coach Simone Giunta.

«Sono certo di poter dare il mio contributo a questa realtà e convintissimo del fatto che lavorare in questo contesto mi porterà a gioire e crescere ancora a livello esperienziale. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare!».