Sporting Tennis Club Bisceglie sconfitto nell’andata playoff di Serie C

Tutto è ancora aperto: la sconfitta sui campi del Tennis Villa Carpena non intacca le ambizioni di promozione dello Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 che, nonostante qualche piccolo rammarico per come si sono sviluppate le partite, si giocherà le proprie carte fino alla fine nella gara di ritorno in casa.

Il club del presidente Bartolo Sasso porta subito a casa due punti, con Federico Mirgone e Valentin Florez che vincono i propri singolari. Kikko Sasso sfiora l’impresa, ma si deve arrendere solo al terzo set. Ai doppi si va sul 2-2 e la formazione di casa piazza l’allungo decisivo per il 4-2 con cui si chiude la gara d’andata.

Si deciderà dunque tutto nel match di ritorno, in programma sui campi in terra rossa di Strada del Carro domenica 10 luglio. Allo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 serviranno quattro vittorie per portare la sfida al doppio spareggio.