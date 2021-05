Sportilia Volley, big match sul parquet della capolista Potenza

Si apre con il big match sul campo della capolista Potenza, oggi pomeriggio alle ore 18, il mese di maggio di Sportilia Volley chiamata in queste quattro settimane a dover affrontare ben sette partite per poter recuperare le sfide non disputate a causa della pandemia.

Un vero e proprio tour de force attende quindi le biancazzurre, ancora imbattute in stagione, le quali desiderano riprendersi il primato in classifica occupato ad inizio campionato. Le gare ravvicinate rappresentano un ulteriore ostacolo per il team del presidente Angelo Grammatica che, però, vuole proseguire la propria cavalcata e mettere pressione ad una diretta concorrente. La squadra lucana fino a questo momento ha disputato un campionato sopra le righe conquistando 23 punti frutto di 8 vittorie e di una sola sconfitta, subita contro l’altra formazione biscegliese, la Star Volley, alla sesta giornata. Nello scorso turno Sportilia non è scesa in campo nel derby a causa dei casi di Covid-19 che stanno attanagliando la Star Volley mentre Potenza ha espugnato dopo una lunga battaglia il parquet della Gio-Mol Pallavolo con il punteggio di 3-2. Nonostante l’importanza del match coach Nuzzi è chiamato a gestire con intelligenza le forze in vista dei numerosi impegni che attendono la squadra che, dopo la trasferta in terra lucana, avrà tre sfide consecutive al PalaDolmen, contro Cerignola (mercoledì 5 maggio), Foggia (sabato 8 maggio) e nuovamente contro Potenza (mercoledì 12 maggio), quest’ultima valevole come recupero della gara d’andata inizialmente programmata per il 13 marzo.

Arbitri della sfida al vertice tra Potenza e Sportilia saranno i signori De Nicola e Guerra.