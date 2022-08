Sportilia Volley: conferme per Roselli, Massaro e Gentile

Prende sempre più forma la Sportilia Volley in vista della stagione 2022-2023 che vedrà le ragazze di Coach Nuzzi disputare, per il secondo anno consecutivo, la serie B2 femminile girone L. Il sodalizio biscegliese infatti, comunica di aver confermato l’opposto Ramona Roselli, il libero Irene Massaro e la centrale Claudia Gentile.

Classe 1990, coratina, Roselli si accinge alla sua quinta esperienza di fila in maglia biancazzurra. Impiegabile anche nel ruolo di centrale, la Roselli rappresenterà ancora una volta un elemento prezioso per le dinamiche di Sportilia sia in campo sia nello spogliatoio.

Quarta annata consecutiva a Bisceglie, invece, la classe 1996 Massaro. Il libero andriese si impegnerà allo spasimo così come la compagna di ruolo Luzzi per mettere in difficoltà coach Nuzzi circa la scelta della titolare.

Laterale classe 2004, la Gentile è entrata nella famiglia di Sportilia a 11 anni, con gli ultimi due stabilmente in prima squadra, il martello biscegliese mira con caparbietà a guadagnare sempre più la fiducia di coach Nuzzi.

Sportilia inizierà la preparazione il 24 agosto sulle tavole del Paladolmen per farsi trovare al meglio in occasione dell’esordio in campionato contro la Volley Castellaneta in programma l’8 ottobre. Sette giorni dopo, Nazzarini e soci si recheranno nella tana dell’Isernia. Il 10 dicembre ci sarà la stracittadina contro lo Star Volley. Le biscegliesi concluderanno la regular season contro il Cutrofiano.

Al termine della stagione regolare vi saranno i Playoff promozione ed eventualmente Playout retrocessione: scenderanno in serie C la 11^, 12^, 13^ e 14^ classificata di ciascun girone. Se tra la 10^ classificata e la 11^ classificata vi sono 3 o più punti, la 11^ classificata retrocede direttamente; se il distacco, invece, non supera i 2 punti, si disputeranno i Play Out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.

Foto: Ufficio stampa Sportilia Volley