Sportilia Bisceglie, posticipato il match contro la Pallavolo Cerignola

Terzo weekend senza gare di campionato per la Sportilia Volley. La squadra guidata da Nicola Nuzzi, che nei giorni scorsi ha ripreso gli allenamenti (ad eccezione, ovviamente, delle atlete positive), non scenderà in campo sabato 27 marzo per il match previsto al PalaDolmen con la Pallavolo Cerignola valevole per l’ultima giornata d’andata.

La richiesta di posticipare il match è stata accolta dal club ofantino e ratificata dal Comitato Pugliese della Fipav Puglia: il recupero è stato fissato per mercoledì 5 maggio, con inizio alle 20,30.

Da calendario, il prossimo incontro di Sportilia è fissato per mercoledì 31 marzo sempre tra le mura amiche di fronte alla Polis Corato, compagine anch’essa alle prese nelle ultime settimane con alcuni casi di positività all’interno del gruppo squadra.