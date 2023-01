Serie B2 volley: Sportilia e Star Volley chiudono il girone d’andata

Giunge al giro di boa il campionato di volley di Serie B2 che, nel weekend, vede le proprie protagoniste affrontarsi nei match valevoli per la tredicesima ed ultima giornata di andata. Le formazioni cittadine, Sportilia e Star Volley, archiviano la prima metà di stagione affrontando rispettivamente Cutrofiano e Francavilla.

Aprono il programma le biancazzurre di coach Nuzzi impegnate quest’oggi al PalaDolmen nello scontro diretto contro la compagine leccese attualmente in quint’ultima posizione, appena sopra la zona retrocessione, con 11 punti. Un confronto importante per Bellapianta e compagne, reduci dal preziosissimo successo al tiebreak di Bari, desiderose di fare bottino pieno per aumentare ulteriormente il vantaggio sulle dirette concorrenti per la salvezza e provare a chiudere con largo anticipo il discorso. In caso di vittoria, infatti, Sportilia porterebbe a tredici le lunghezze di vantaggio su Cutrofiano e guarderebbe con ottimismo al girone di ritorno nel quale le biscegliesi si ritroverebbero a poter gestire un cospicuo margine. La sfida, però, è tutt’altro che semplice per le ragazze del tecnico Nuzzi in quanto le leccesi vantano nel proprio giovanissimo roster atlete di livello e dall’enorme potenziale come il libero Baratella e la schiacciatrice Di Diego. L’imperativo in casa biancazzurra è quello di non abbassare la guardia ed approcciare al meglio la gara per sfruttare il fattore campo e dare continuità al buon periodo di forma.

Domenica pomeriggio, invece, fari puntati sul palazzetto dello sport di Francavilla Fontana dove, alle ore 18, va in scena il big match di giornata tra le padrone di casa, capolista del girone, e la Star Volley Bisceglie, terza forza del torneo. Una sfida che si prospetta avvincente con le nerofucsia pronte a dare battaglia per frenare la corsa delle battistrada e riavvicinarsi in classifica. Sono sette i punti differenza tra le due squadre poiché le brindisine sono state fin qui autrici di un cammino pressoché perfetto fatto di undici vittorie ed una sola sconfitta. Star Volley si è comportata altrettanto egregiamente nel primo segmento di campionato ma insegue in virtù delle quattro sconfitte subite sino a questo momento. Nelle ultime settimane, però, le ragazze di coach Sarcinella hanno mostrato un ottimo stato di forma e appaiono in netta crescita pertanto l’auspicio di tutto il collettivo nerofucsia è di mettere in difficoltà le rivali con una partita di alto livello. Sognare il colpaccio sul parquet della capolista, in fondo, non costa nulla. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)