Serie B2: trasferta campana per la Star Volley Bisceglie

Quattro match per ritoccare il proprio bottino, chiudere al meglio una strepitosa regular season e avvicinare nel miglior modo possibile la fase cruciale della stagione. È con questi obiettivi che la Star Volley Bisceglie, una volta messo in cassaforte il primato nel girone I di Serie B2, approccia le ultime sfide del torneo a partire dalla trasferta sul campo del San Giorgio sul Sannio, in programma oggi pomeriggio alle ore 18.30 e valevole per la ventitreesima giornata.

Si gioca sul neutro di Montefusco, in provincia di Avellino, la gara tra due squadre che hanno centrato con largo anticipo il proprio obiettivo stagionale. Detto delle nerofucsia, va sottolineato il buonissimo campionato disputato dalle campane, settime in classifica a quota 35 punti, brave a restare sempre a distanza di sicurezza dalle zone calde della classifica nonostante le difficoltà legate alla mancanza di un impianto di gioco nel quale poter disputare le proprie gare casalinghe. A dispetto di queste difficoltà logistiche, che hanno costretto San Giorgio del Sannio a spostarsi continuamente per le strutture del territorio, la formazione di casa è riuscita a raccogliere ben sette vittore delle undici complessive tra le mura amiche riuscendo fino a questo momento a mantenere in perfetta parità il bilancio tra vittorie e sconfitte. Si prospetta pertanto una sfida ostica per le ragazze di coach Giunta, il quale ha preparato con la consueta attenzione l’impegno dimostrando di non voler lasciare nulla al caso nonostante la certezza aritmetica del primo posto. Le biscegliesi contano di replicare l’ottima prova offerta nella gara d’andata disputatasi sul parquet del PalaDolmen lo scorso 9 dicembre e conclusasi con il netto successo delle nerofucsia per 3-0.

L’incontro tra San Giorgio del Sannio e Star Volley Bisceglie sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Giuseppe Persia e Mario Chiechi. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)