Serie B2: si chiude a Cutrofiano il 2023 di Star Volley

Si chiude con un derby in trasferta il 2023 della Star Volley Bisceglie che, oggi alle ore 19.30, si reca sul parquet di Cutrofiano con l’obiettivo di raccogliere gli ultimi tre punti dell’anno solare e consolidare ulteriormente la vetta della classifica.

Dopo dieci giornate di campionato, le nerofucsia sono a +6 sull’Oplonti Vesuvio alla vigilia della sosta invernale e arrivano al match con il pronostico assolutamente favorevole. Le salentine, infatti, hanno fin qui raccolto 8 punti con uno score di tre vittorie, di cui una al tie-break su Cerignola, a fronte di ben sette sconfitte. Il grande pregio della formazione leccese è però l’età media molto bassa che ha permesso loro di mettere in mostra delle giovani molto interessanti, tutte di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che si stanno ritagliando uno spazio importante nella categoria. Una sfida dunque da prendere con le pinze per il collettivo di coach Giunta dato che le giovani avversarie vorranno ben figurare davanti al pubblico amico con una prestazione di livello al cospetto della capolista. Dal canto loro, però, le biscegliesi hanno lavorato benissimo in settimana e non possono sbagliare per preservare il proprio vantaggio in graduatoria e proseguire spedite la marcia verso il proprio obiettivo stagionale.

La gara tra Cutrofiano e Star Volley Bisceglie sarà diretta dagli arbitri Andrea Villano e Giuseppe Persia. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)