Serie B2: rimonta incredibile di Sportilia, Star Volley lotta ma cede alla capolista / CLASSIFICA

Finale di girone d’andata in chiaroscuro per Sportilia e Star Volley che chiudono la prima metà di campionato con una vittoria ed una sconfitta.

Successo in rimonta di capitale importanza per le biancazzurre di Nicola Nuzzi, scese in campo sabato pomeriggio al PalaDolmen nello scontro salvezza con il Cutrofiano. Le leccesi giungono a Bisceglie con il piglio giusto e approcciano il match con grande determinazione portandosi avanti 0-2. Le padrone di casa, messe con le spalle al muro, reagiscono con cuore, carattere e personalità e ribaltano la gara trovando l’ottava vittoria stagionale al tiebreak.

Avvio incredibile delle ospiti che, nel primo parziale, giocano una partita di altissimo livello conquistando a metà frazione sette lunghezze di vantaggio sull’8-15. Sportilia prova a riavvicinarsi e con un parziale di 6-2 si riporta sul -3 (14-17) costringendo il tecnico ospite a chiamare un time out per spezzare l’inerzia della partita. La mossa si rivela vincente in quanto Cutrofiano torna a giocare come ad inizio gara allungando nuovamente e conquistando il set d’apertura con un netto 17-25. Al rientro sul parquet per il secondo set il copione non cambia poiché Sportilia continua a commettere alcuni errori evitabili che consentono alle ospiti di prendere immediatamente il largo. Il vantaggio delle leccesi arriva a toccare prima il + 8, sul punteggio di 7-15, e poco più tardi il +9 sull’11-20. A questo punto Bellapianta e compagne si scuotono e risalgono incredibilmente fino al -2 sul 21-23 ma, nel finale, pagano lo sforzo e si arrendono all’attacco messo a segno da Di Diego che certifica il 22-25 che vale lo 0-2. Sportilia, sotto di due set, non ha più nulla da perdere e coach Nuzzi mischia le carte inserendo capitan Nazzarini ed il libero Massaro. L’inizio di terzo set, tuttavia, vede ancora avanti Cutrofiano, abile a respingere il primo tentativo di allungo delle biscegliesi e a guadagnare il +3 sul 5-8. Le biscegliesi, in questo frangente, sono molto brave a non disunirsi e a non gettare la spugna e, con caparbietà, a trovare un break di 5-1 che le consente di prendere il comando delle operazioni per la prima volta nel corso del match e di ribaltare l’inerzia della sfida. Sportilia, infatti, cresce in entrambe le fasi di gioco e, trascinata da De Nicolò, dimezza lo svantaggio grazie al 25-19 con il quale si chiude il terzo parziale. L’inizio di quarto set certifica il definitivo rientro in partita delle padrone di casa che rientrano sul parquet determinatissime e in pochi minuti costringono il tecnico di Cutrofiano a spendere due time out. Nemmeno le pause fermano l’ottimo momento di Sportilia che sfrutta l’implacabile servizio di Di Reda per portarsi sul 14-5, preludio al 25-12 che vale l’aggancio alle avversarie sul 2-2. L’inerzia del match è ormai completamente capovolta e l’equilibrio del quinto e decisivo set dura lo spazio di pochi secondi poiché sul punteggio di 4-3 Sportilia trova ben sei punti consecutivi che incanalano definitivamente il match verso il collettivo biscegliese che con Mastrapasqua trova il punto del 15-8 e completa così un’incredibile rimonta.

Non riesce invece l’impresa a Star Volley che lotta sul campo della capolista Francavilla, strappa un set alle più quotate avversarie ma si arrende con il punteggio di 3-1 al termine di una sfida comunque ottimamente interpretata.

Inizio di match equilibrato ma, nella fase centrale del set, la capolista alza i giri del motore e arriva a condurre di otto lunghezze doppiando Star Volley sul punteggio di 16-8. Le nerofucsia reagiscono con un mini parziale di 1-4 ma Francavilla risponde immediatamente riportandosi sul +9 (21-12) che si dilata fino al +12 con il quale si archivia il primo set, vinto dalla capolista per 25-13. Malgrado l’eloquente punteggio del set inaugurale, Star Volley torna sul parquet con determinazione ma deve scontrarsi con la grande qualità tecnica delle brindisine, straordinarie nell’allungare fino al 17-10 nonostante le buone iniziative di Haliti e compagne. Le biscegliesi, infatti, non mollano mai e con orgoglio ricuciono progressivamente il gap trovando il pari sul 20-20. L’ottimo momento di Star Volley prosegue nelle battute conclusive della frazione e il 22-25 finale, che vale il pareggio, è il giusto premio per le ragazze di coach Sarcinella, brave a non arrendersi nemmeno sul -7. A questo punto Francavilla, decisamente scottata dall’esito del secondo set, allunga con forza in avvio di terzo parziale dilatando progressivamente il proprio vantaggio nei confronti delle biscegliesi fino al +8 (17-9). Star Volley reagisce nuovamente riportandosi sul -4 ma questa volta la capolista non si fa sorprendere e chiude il set grazie al 25-20. Trovatasi nuovamente sotto, Star Volley approccia in maniera ottima la quarta frazione desiderosa di portare la gara al tiebreak. L’ace di Cacciapaglia vale il 9-12 e nella fase centrale del set le due squadre danno vita ad un confronto di altissimo livello con sorpassi e controsorpassi. Sul 20-22 le biscegliesi sembrano avere la forza per trascinare la gara al quinto set e tornare a casa dal campo della capolista con almeno un punto, ma sul più bello la qualità di Francavilla prevale ed il parziale finale di 5-1 vale il 25-23 e consente alle brindisine di prevalere in volata e far proprio il match con il punteggio di 3-1.

I risultati del weekend non modificano più di tanto la situazione di classifica delle due formazioni cittadine. Star Volley resta ferma a quota 26 punti e viene agganciata al terzo posto da Isernia mentre Sportilia sale al settimo posto a 22 punti. Adesso il campionato si ferma per una breve sosta e tornerà in campo nel primo weekend di febbraio. Nel prossimo turno, che avvierà il girone di ritorno, Sportilia sarà di scena sul campo del Castellaneta mentre Star Volley prolungherà la pausa in virtù del turno di riposo derivante dal ritiro dal torneo del Chieti. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)

