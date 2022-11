Serie B2: prima sconfitta per la Star Volley, importante successo per Sportilia / CLASSIFICA

Weekend dai due volti per Sportilia e Star Volley Bisceglie che nei match valevoli per la sesta giornata del campionato di Serie B2 colgono una vittoria ed una sconfitta.

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive delle nerofucsia di coach Sarcinella che vengono beffate al tiebreak da Castellaneta nell’incontro disputatosi sabato pomeriggio al PalaDolmen. Una sconfitta amara per Haliti e compagne maturata al termine di una sfida nella quale la Star Volley ha sciupato in più occasioni la possibilità di far propria la contesa. Eppure la gara era cominciata al meglio per le padrone di casa, protagoniste di un avvio di partita convincente confermato dal repentino 7-2 iniziale. Le ospiti, però, non si arrendono e sono bravissime a capitalizzare alcuni passaggi a vuoto delle nerofucsia ribaltando il punteggio e l’inerzia del primo set a proprio favore. Dopo una fase di equilibrio caratterizzata da un batti e ribatti tra le due squadre, Castellaneta infatti riesce a costruire un piccolo vantaggio che arriva fino a quattro lunghezze sul 19-23. Il tentativo di reazione delle biscegliesi è tardivo e il primo set è vinto dalle tarantine per 22-25. Lo svantaggio lascia scorie nelle padrone di casa che rientrano in campo senza la giusta determinazione subendo un parziale di 2-6. Il gap di quattro punti si trascina fino alla fase centrale del set ma sul 10-14 capitan Haliti e Ameri scuotono la Star Volley che in chiusura di secondo set mostra una pallavolo di alto livello prima riducendo lo svantaggio e, poco dopo, costruendo le basi per il pareggio grazie ad un ace del capitano e ad un attacco vincente di Costantini. Castellaneta non riesce infatti a reagire e deve arrendersi alle padrone di casa per 25-19.

Ristabilita la parità e riportata l’inerzia dalla propria parte le ragazze di coach Sarcinella mostrano grande determinazione anche in avvio di terzo set durante il quale le ospiti non possono nulla contro le ottime iniziative costruite dalla squadra di casa. È Costantini la grande protagonista di questa fase del match che consente a Star Volley di portarsi su un rassicurante 16-10, preludio alla conquista anche della terza frazione con il punteggio fotocopia della seconda: 25-19. Quando tutto sembra propizio per l’ennesima vittoria però le nerofucsia spengono la luce approcciando il quarto set in maniera negativa. Castellaneta, infatti, pur con le spalle al muro scende in campo con più grinta e costruisce in poco tempo il +6 (3-9) che si dilata fino al +8 sul 9-17. A questo punto Star Volley si scuote e Mantovani e capitan Haliti guidano le compagne ad una disperata rimonta che per poco non riesce fermandosi sul -2 (16-18). Le tarantine infatti riallungano sul 20-23 ma ancora una volta è strepitoso lo spirito delle ragazze di casa che con Ameri e Padula impattano trovando l’insperato 24-24. Completato l’aggancio, tuttavia, Star Volley perde lucidità e si scioglie nei decisivi vantaggi lasciando alle tarantine la possibilità di impattare sul 2-2 grazie al 25-27 che sancisce la disputa del tiebreak.

Nel quinto e decisivo set, le biscegliesi probabilmente risentono ancora del contraccolpo psicologico di quanto avvenuto nel quarto parziale, Castellaneta ne approfitta per costruire un gap incolmabile per le avversarie, la cui reazione guidata da Mantovani non è sufficiente per richiudere il distacco. Le ospiti infatti controllano la situazione ed espugnano il PalaDolmen in virtù del 10-15 che vale il 2-3 finale, un risultato beffardo per quanto visto ma che certamente premia la squadra più attenta nei momenti clou della contesa.

Torna invece al successo, dopo due sconfitte consecutive, Sportilia che espugna il domicilio della Biogustiamo Cerignola con un convincente 1-3 al termine di una sfida ben giocata dalle ragazze di coach Nuzzi, brave a conquistare tre punti che le allontanano dalle zone calde della classifica. Le biscegliesi approcciano meglio delle avversarie l’inizio di partita prendendo progressivamente il largo nel corso del primo set che viene conquistato dalle biancazzurre con il punteggio di 18-25. Ottenuto il vantaggio, le ospiti tornano in campo con il desiderio di trovare immediatamente lo 0-2 al fine di incanalare l’incontro a proprio favore, ma le padrone di casa combattono su tutti i palloni con grande caparbietà. Il risultato è un secondo set molto equilibrato e teso, vista l’importanza della posta in palio, che si decide soltanto nelle battute finali quando Sportilia mostra maggiore lucidità nei momenti decisivi portando a casa la frazione per 23-25.

Al rientro sul parquet per il terzo set, Cerignola mette subito in chiaro la volontà di non arrendersi al doppio svantaggio e la gara prosegue sulla falsariga del secondo parziale con le due squadre decise a ribattere colpo su colpo alle iniziative avversarie. La situazione di equilibrio perdura nuovamente fino alle fasi decisive del set ma in questa circostanza sono le foggiane a dimostrare maggior determinazione approfittando di alcuni errori delle biscegliesi per riaprire la gara grazie al 25-23 che prolunga la contesa al quarto set. Sportilia è brava a non lasciarsi sorprendere dal tentativo di rientro delle foggiane e nel quarto set risponde alle padrone di casa restando in partita con un alto livello di concentrazione. La volontà delle padrone di casa, infatti, si scontra con quella delle ospiti che limano alcuni degli errori commessi nel terzo set per riportare l’inerzia del match dalla propria parte e chiudere l’incontro con il 21-25 che sancisce la prima vittoria esterna della stagione per le ragazze di coach Nicola Nuzzi.

In virtù dei risultati maturati nel weekend, la classifica vede ora Star Volley Bisceglie a quota 16 punti, al terzo posto a due lunghezze di ritardo delle battistrada Francavilla e Fasano ancora in vetta a punteggio pieno. Sale, invece, all’ottavo posto con 9 punti conquistati Sportilia che aumenta a quattro lunghezze il gap di vantaggio sulla zona retrocessione. Nel prossimo turno, previsto sabato 19 novembre, le nerofucsia cercheranno il riscatto sul parquet del Primadonna Bari, reduce dalla netta sconfitta di Teramo, mentre le biancazzurre riceveranno la visita di Pescara, sconfitta in casa dalla Briolingeria Cerignola, con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto in terra foggiana. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

