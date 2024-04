Riprende con la trasferta di Villaricca il cammino in campionato della Star Volley Bisceglie

Archiviata con soddisfazione e con il brillante secondo posto conquistato la parentesi Coppa Italia, riprende con la trasferta campana sul campo del Villaricca, in programma domani alle ore 17, il cammino in campionato della Star Volley Bisceglie, decisa in questo finale di torneo a mettere le mani sul grande obiettivo stagionale, la promozione in Serie B1.

Le biscegliesi puntano al ventesimo successo in ventuno partite per avvicinare ancora di più la conquista matematica del primo posto nel girone visto il cospicuo vantaggio, di quattordici lunghezze, sulla coppia formata da Castellaneta e Oplonti Vesuvio con sole sei giornate da disputare fino al termine della stagione regolare. L’impegno, nonostante il vantaggio nel pronostico, è comunque da non sottovalutare da parte delle nerofucsia contro una formazione di tutto rispetto che, sebbene invischiata nella lotta salvezza, ha dimostrato contro qualunque avversario le proprie qualità ed è reduce dalla pesante vittoria in trasferta nel derby contro Pozzuoli. Dall’altra parte capitan Haliti e compagne sperano di poter replicare l’ottima partita d’andata, disputata al PalaDolmen lo scorso 25 novembre, quando Star Volley superò nettamente le avversarie con un eloquente 3-0.

L’incontro tra Villaricca e Star Volley Bisceglie sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Gerardo Iula e Giovanni Moscariello. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)