Polisportiva Cavallaro, sesto posto alla MediterraneoCross

Ottimi risultati per la Polisportiva Cavallaro nelle gare disputate a Lauro (Avellino), Locorotondo e Roma. Nella finale del MediterraneoCross, disputatasi nella città campana, gli atleti della società biscegliese hanno ottenuto piazzamenti di tutto rispetto conquistando il sesto posto nella classifica generale di società del prestigioso circuito interregionale. Nella categoria Elite, Leonardo Santeramo si è aggiudicato la gara invece, nelle Donne Juniores, buon quarto posto di Emilia Musci. Giuseppe Cassano ha centrato la quinta posizione. Nella categoria G6, sesta posizione per Gabriele Losciale.

La Polisportiva biscegliese ha partecipato al 1° Ciclocross Natalizio tenutosi a Locorotondo, prova di carattere regionale. Secondo posto per Andrea Marino mentre Gabriele Losciale e Leonardo De Toma sono arrivati terzi. Da rimarcare anche l’ottimo quarto posto di Giuseppe Cassano, giunto quarto al traguardo degli Under 23 a dispetto di due forature avvenute in gara.

Domenica scorsa, la società biscegliese ha partecipato alla seconda tappa del “Giro delle Regioni” di scena a Roma su un tracciato molto tecnico selettivo a causa del dislivello e delle forti pendenze, anche in discesa. Buon nono posto per Gabriele Losciale nella categoria Esordienti 1° anno. Tra gli Juniores, Andrea Marino è giunto quattordicesimo invece Giuseppe Cassano si è classificato sedicesimo nella categoria Open.

