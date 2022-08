Piera Losciale rinnova con Sportilia per un’altra stagione

Rinnovo per una colonna portante del progetto Sportilia. La società biscegliese ha infatti annunciato il prolungamento del rapporto con Piera Losciale che si appresta a cominciare la settima stagione consecutiva con la maglia biancazzurra.

La laterale classe 1998 è la quarta riconferma del gruppo capace di raggiungere una storica salvezza nel campionato di Serie B2 e punta ad offrire il suo contributo e, a dispetto della giovane età, mettere a disposizione della squadra la propria esperienza per mettersi definitivamente alle spalle il brutto infortunio dell’aprile 2021.

L’atleta biscegliese si è detta molto emozionata e curiosa di poter affrontare questa avventura, sostanzialmente la prima per lei in un campionato di livello nazionale visto che la scorsa stagione le è servita soprattutto per recuperare la forma fisica migliore. “Sono emozionata, ho tanta voglia di ricominciare a pieno regime e parto finalmente allo stesso livello delle altre compagne di squadra” – ha dichiarato Losciale ai microfoni ufficiali del club – “mi auguro che il lungo periodo travagliato diventi sempre più un lontano ricordo e che possa riprendere il mio percorso di crescita in campo in una categoria ostica e molto stimolante come la serie B2.” Sugli obiettivi della squadra la laterale ventiquattrenne non ha fissato alcuna asticella rimarcando la volontà della squadra di voler ben figurare e dare del filo da torcere alle avversarie. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)