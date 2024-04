Derby per la Star Volley Bisceglie, al PalaDolmen arriva Cutrofiano

Tre giornate alla fine della stagione regolare del campionato di Serie B2 per la Star Volley Bisceglie che, domani alle ore 19, scende in campo tra le mura amiche del PalaDolmen con la consueta voglia e determinazione di portare a casa i tre punti contro le salentine di Cutrofiano.

Un derby tra due squadre posizionate agli antipodi della classifica infatti al primo posto indiscusso delle biscegliesi a quota 66 punti fa da contraltare la penultima posizione in graduatoria delle ospiti capaci di raccogliere fin qui appena 12 punti, frutto di quattro vittorie e ben diciannove sconfitte. L’impegno appare dunque scontato per le nerofucsia visto l’ampio divario, tuttavia, Cutrofiano a dispetto della posizione in classifica può vantare delle giocatrici molto giovani ma di ottimo talento in grado di creare grattacapi a tutte le avversarie nonostante la retrocessione già matematicamente maturata. Coach Giunta ha preparato come di consueto la partita nei minimi dettagli con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e l’auspicio di replicare l’ottima prestazione della gara d’andata dello scorso 16 dicembre che valse alla Star Volley un secco successo per 0-3.

La sfida tra Star Volley Bisceglie e Cutrofiano sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Vincenzo D’Alise e Anna D’Aniello.