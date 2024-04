I Lions espugnano Ozzano e guadagnano il fattore campo ai playout / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie espugnano Ozzano e guadagnano il fattore campo in vista dei playout, dove i nerazzurri si giocheranno tutto al meglio delle cinque gare contro Vicenza; arrivando in scia alla grande prestazione di ieri nell’ultimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West, quando i biscegliesi si sono imposti per 73-86.

Missione compiuta per i ragazzi di coach Origlio, che partono subito forte, sin dalle battute iniziali, dapprima rispondendo punto su punto ai padroni di casa, e poi prendendo le redini del risultato nel secondo quarto con un perentorio +7; dopodiché gli ospiti hanno mantenuto il vantaggio fino a sei minuti dal termine, quando nel quarto periodo un parziale di 14-2 a favore dei padroni di casa ha ribaltato l’inerzia della partita, fissando il risultato sul 66-65. A questo punto è emersa tutta la voglia di riscatto e la tenacia nerazzurra; con i Lions che chiudono il match con un 7-21 parziale nel finale; conquistando così il tanto agognato 14° posto in classifica e il fattore campo contro Vicenza.

OZZANO-LIONS BISCEGLIE 73-86

Ozzano: Bechi 13, Abega 17, Bastone 13, Cortese 9, Filippini 16, Myers 3, Martini 2, Balducci, Terzi. N.e.: Zanasi, Zambianchi. All.: Conti.

Lions Bisceglie: Chessari 18, Chiti 22, Fontana 6, Abati Tourè 4, Dip 4, Rodriguez Suppi 19, Rubinetti 11, Divac 2, Cepic. N.e.: Turin. All.: Origlio.

Arbitri: Rezzoagli di Rapallo (Genova) e Manganiello di San Giorgio del Sannio (Benevento).

Parziali: 16-17; 37-42; 58-63.

Note: usciti per cinque falli Cepic, Filippini e Cortese.

Tiri da due: Ozzano 20/41, Bisceglie 14/33.

Tiri da tre: Ozzano 5/24, Bisceglie 12/33.

Liberi: Ozzano 18/26, Bisceglie 22/28.

Rimbalzi: Ozzano 46, Bisceglie 39.

Assist: Ozzano 12, Bisceglie 18.