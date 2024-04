Ciclismo: il biscegliese Francesco Dell’Olio vince in volata in terra toscana

Francesco Dell’Olio vince ancora. Il corridore di Bisceglie, in forza al Pirata Vangi – Sama, sale sul podio dopo una vittoria in volata. In provincia di Arezzo, nella Coppa alla Gioconda, il 15enne pugliese suona la carica vincendo la seconda gara stagionale.

Era successo un mese fa, sempre in Toscana, e ieri è arrivata un’altra affermazione, costellata da una prestazione maiuscola. “Sono contento della vittoria, che attribuisco al lavoro che hanno fatto su di me i compagni, bravi a controllare le operazioni nel momento in cui ho tirato la volata – afferma Dell’Olio-. Per me è una bella soddisfazione, è il secondo successo in un mese che mi permette di lavorare con fiducia e convinzione. Mi auguro di continuare su questa strada”.