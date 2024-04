Lions Bisceglie: Petrovic rinforzo per i playout, ecco le date della sfida con Vicenza

Novità di mercato in casa Lions Bisceglie in vista del primo turno dei playout di Serie B Nazionale Old Wild West. Il club nerazzurro potrà contare sulle prestazioni di Matej Petrovic, ala di due metri classe 2005 originaria di Brcko, Bosnia-Erzegovina, in forza al Basket Corato con cui ha appena concluso la stagione.

“La dirigenza dei Lions Bisceglie – si legge nella nota – esprime gratitudine nei confronti della società coratina per la collaborazione prestata”. Matej Petrovic si è già aggregato al gruppo e sarà a disposizione di coach Agostino Origlio a partire dalla prima sfida della serie con Vicenza, in programma lunedì 29 aprile al PalaDolmen con palla a due fissata per le ore 20:30. Il secondo atto si giocherà sempre a Bisceglie mercoledì 1° maggio alle 18:30. L’ingresso sarà gratuito per tutti. Una scelta chiara per richiamare sugli spalti il maggior numero possibile di sostenitori dei Lions dalla città e dall’intero territorio. Gara3 è in calendario a Vicenza domenica 5 maggio con inizio alle 17:30 mentre l’eventuale quarto confronto si svolgerà sempre in Veneto martedì 7 maggio alle 20:30. Gara5, qualora si rendesse indispensabile, avrebbe luogo domenica 12 maggio al PalaDolmen (ore 18:30). La formazione vincitrice guadagnerà il pass per la B Nazionale 2024-2025 mentre quella sconfitta disputerà il secondo turno contro la perdente dell’incrocio fra Padova e Ozzano.