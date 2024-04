La Virtus Bisceglie vince e sale al terzo posto / CLASSIFICA

La Virtus Bisceglie vince e sale al terzo posto, imponendosi a San Severo e concludendo così un pomeriggio molto positivo, in quello che è il penultimo turno di campionato in Prima Categoria; e quindi uno snodo cruciale della stagione, in vista dei play-off.

Il primo tempo è piuttosto bloccato, chiuso a reti bianche da due squadre che non riescono ad approcciare una fase offensiva abbastanza pericolosa da impensierire l’avversario. Nel secondo tempo la partita però si sblocca, con ben due reti in due minuti, col vantaggio ospite al 47’, su una disattenzione della retroguardia avversaria, firmato da Papagni, che raggiunge così la doppia cifra; e il pareggio dei padroni di casa al 49’ con Barisciani. La Virtus riesce poi a riportarsi in vantaggio con un rigore di Difrancesco al 65’, chiudendola al 70’ con Di Franco e conquistando così la settima vittoria esterna in campionato; valsa il terzo posto in classifica, complice la rocambolesca sconfitta per 3-5 dell’Ideale Bari, in casa, contro l’Atletico Vieste.

