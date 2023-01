Pari Diaz, Cinco sbanca Ruvo,Nettuno ko/ RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. E’ questo il bilancio dei match che ha visto coinvolte le portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 7 gennaio.

La Diaz inizia l’anno con un pareggio per 2-2 sul campo del Futsal Noci nell’ultimo turno d’andata del campionato cadetto girone G. I biscegliesi sbloccano il risultato al 3′ con Alisson venendo raggiunti poco più tardi dal sigillo di Loconte. Nella ripresa, arriva il nuovo vantaggio biscegliese con Alemao e, pochi secondi dopo, il 2-2 dei locali con Lestingi. Con il punto ottenuto in trasferta, i biancorossi salgono a quota 23 arrivando al giro di boa in quarta posizione. Sabato prossimo trasferta a Bitonto contro il Bitonto Futsal Club che ha superato per 4-0 il Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Vince il Futbol Cinco che supera per 3-2 il Futsal Byre Ruvo nella prima giornata di ritorno del massimo torneo regionale. Le reti biscegliesi portano la firma di De Cillis (doppietta) e L’Erario. Con la vittoria in terra ruvese, i ragazzi di Tritto si portano a quota 16 punti. Sabato prossimo ospiteranno al “Pala Cosmai” il Football Latiano.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

Non basta il poker di De Cillis e l’acuto di Gentile battuto per 7-5 dal Boemondo c5 nella quattordicesima giornata del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri cadono per la sesta volta in stagione e rimangono a quota 17 punti. Sabato 14 ultima d’andata con la vicecapolista Cus Foggia.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A