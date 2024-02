Nuovo successo per Star Volley che espugna anche Pozzuoli / CLASSIFICA

Riparte con un netto successo in terra campana il campionato della Star Volley Bisceglie che nel match d’apertura del girone di ritorno, valevole per il quattordicesimo turno di Serie B2, liquida per 0-3 il Pozzuoli.

Le ragazze di coach Giunta fanno valere fin dalle prime battute il proprio status di capolista scappando immediatamente via nel punteggio e conquistando la frazione d’apertura con un eloquente 16-25. La gara non cambia nemmeno nel secondo set con le biscegliesi che prendono il comando delle operazioni raddoppiando in virtù del 20-25 che vale lo 0-2. Il doppio vantaggio spegne qualsiasi velleità della compagine di casa che, nel terzo parziale, rientra in campo con il morale sotto i tacchi. Le ospiti ne approfittano in maniera perentoria chiudendo la partita grazie al 10-25 finale che certifica il netto predominio delle nerofucsia, capaci di archiviare la pratica in poco più di un’ora di gioco.

Con il successo odierno Star Volley sale a quota 40 punti in classifica mantenendo il primato nel girone con otto lunghezze di vantaggio su Oplonti Vesuvio e Altamura, le più immediate inseguitrici. Nel prossimo turno, in programma sabato 17 febbraio, capitan Haliti e compagne ospiteranno al PalaDolmen il Matese. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

