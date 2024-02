Nuova vittoria del Futbol Cinco, Nettuno cade in casa / RISULTATI E CLASSIFICHE

Turno agrodolce per Futbol Cinco e Nettuno scesi in campo nel pomeriggio di sabato 3 febbraio nei rispettivi campionati regionali.

Sesta affermazione consecutiva per i nerazzurri di Tritto che battono per 4-3 il Real Five Carovigno conquistando tre punti importanti per la permanenza nel massimo torneo regionale. I biscegliesi si portano a quota 19 e sabato prossimo, 10 febbraio, saranno di scena a Brindisi ospite del Futsal Brindisi.

Sconfitta casalinga per il Nettuno battuto in casa per 7-3 dal Public Molfetta nella quindicesima giornata del campionato serie C2 girone A. Le reti biancazzurre portano la firma di D’Addato e Cangelli a cui si aggiunge un autogol. Il Nettuno resta a 9 lunghezze e, nel prossimo turno, si recherà nella tana dell’Academy Giovinazzo.

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco