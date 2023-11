Lotta Libera, bronzo per Mirko De Nichilo in Coppa Italia

Fantastico risultato per il team Palomba Francesco nella Coppa Italia di lotta libera maschile under 17 e over 17 disputatasi domenica 26 novembre a Martina Franca.

Mirko De Nichilo ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo nella categoria kg 92, over 17 dimostrando di essere tra i giovani atleti più promettenti della categoria. Per l’atleta biscegliese si tratta del quinto podio consecutivo negli ultimi due anni di competizioni nazionali.

Bene anche Jacopo Masucci e Diego Ragno rispettivamente ottavo e dodicesimo nei 70 kg O17.

Per i tre ragazzi, allenati da Nicolangelo Samarelli, Tommaso Cilardi e dott. Giuliano Palomba, ora

inizia un importante ciclo di allenamento di preparazione per il campionato italiano assoluto che si

disputerà a gennaio 2024.