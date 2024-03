L’Iris torna in pedana per la seconda prova di Serie C

Tutto pronto a Nocera Inferiore per la seconda prova del campionato di Serie C dedicato alla Zona Tecnica 4, che comprende le regioni di Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata, con la Ginnastica Ritmica Iris in gara. La rappresentativa del presidente Di Liddo, composta da Raffaella Caporusso, Arianna De Feudis, Giorgia Maruccia e Cristina Bianco, è pronta a scendere in pedana oggi, sabato 9 marzo Palacoscioni con l’obiettivo di portare a casa delle buone prestazioni su tutti i quattro attrezzi. Presente in terra campana anche Emma Di Liddo, in gara con il Tersicore di Modugno. Il team Iris è accompagnato anche in questa seconda tappa di campionato dalle tecniche Dalila Losito e Alessandra Sangilli.