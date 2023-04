Lions Bisceglie in casa di Sala Consilina per blindare il settimo posto

Vincere per blindare, con un turno d’anticipo il settimo posto in classifica nel girone D di Serie B Old Wild West. I Lions Bisceglie renderanno visita a Sala Consilina oggi per l’incontro in programma con palla a due alle ore 18, sul parquet del Centro sportivo comunale di San Rufo. Un successo consentirebbe a Marcelo Dip e compagni di avvicinarsi con ancora maggiore serenità all’appuntamento cruciale con la finale playoff per l’accesso al prossimo campionato di Serie B Elite.

La vittoria ottenuta martedì a spese della Juve Caserta ha caricato ulteriormente il morale del gruppo. Recuperare una condizione fisica ottimale è un obiettivo essenziale per i Lions che hanno dovuto rinunciare nell’ultimo match al playmaker Gabriel Dron e perso, almeno momentaneamente, Ferdinando Provaroni (per il quale i tempi di recupero non sembrano strettissimi). Confortante, in particolare, è stata la risposta di alcuni giocatori chiamati a dare di più: da Marco Pieri a Davide Vavoli, da Federico Ingrosso a Leonardo Del Sole, il team ha offerto una prova lusinghiera di vitalità e attaccamento alla maglia. Il contributo offensivo in netta crescita di Raphael Chiti e Matteo Bini lascia ben sperare: la squadra vuol farsi trovare pronta per le partite più importanti della stagione.

Matricola del terzo livello cestistico nazionale, costruita per conquistarsi un posto negli spareggi, Sala Consilina ha di fatto raggiunto quel traguardo. Resta da determinare il piazzamento conclusivo nella prima fase e soprattutto l’accoppiamento. Il collettivo guidato in panchina da Antonio Paternoster dovrebbe superare Teramo per agguantare l’undicesimo posto, dato che negli scontri diretti è 0-2 con la compagine abruzzese. L’ex di turno Simone Giunta e compagni ci proveranno e saranno senza dubbio agguerriti. I Lions si sono imposti nella gara d’andata al PalaDolmen con il punteggio di 69-65.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:50 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).