Lions Bisceglie, confermato il collaudato staff tecnico

Importanti conferme in casa Lions Bisceglie. Il sodalizio nerazzurro infatti, ha rinnovato la fiducia allo staff tecnico che affiancherà coach Luciano Nunzi. Il tecnico nativo di Montegiorgio, si avvarrà dell’assistant coach Vincenzo Virgallita del preparatore fisico Michele Falcone e del massaggiatore Tonio Lopopolo.

Le competenze di Virgallita si sono dimostrate importanti per quanto riguarda le prestazioni della squadra nerazzurra che gli sono valse la conferma. Nona stagione invece per Falcone mentre ben 18 per Lopopolo. Lo staff tecnico sarà a disposizione di coach Nunzi dopo Ferragosto con il raduno e l’inizio della preparazione.

Il tecnico nerazzurro ha commentato anche l’esito del calendario che vedrà i Lions debuttare al “Paladolmen” contro il Pescara il 2 ottobre e poi affrontare il Corato al “Pala Losito” la domenica successiva. “Affronteremo subito due neopromosse che saranno cariche e determinate-esordisce coach Nunzi nell’intervista rilasciata al proprio ufficio stampa-. Molto dipenderà dalla tipologia di lavoro che ciascun team imposterà nel corso del precampionato. Sottolineo che non tutti i roster sono completi e questo rappresenta un’incognita. Dal canto nostro siamo consapevoli che sarà fondamentale il vissuto quotidiano in palestra sin dal 16 agosto”.

Foto: Cristina Pellegrini