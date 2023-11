La Diaz consolida la vetta in B, crisi Cinco, primi punti per il Nettuno / RISULTATI E CLASSIFICA

Due vittorie ed un ko. E’ questo il bilancio delle sfide che hanno visto coinvolte Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 4 novembre.

I biancorossi di Di Chiano centrano il quarto successo di fila superando al “Paladolmen” per 5-2 il Senise nella quarta giornata d’andata del campionato cadetto, girone G, e consolidano la vetta con 12 punti. Le sette reti, siglate tutte nella ripresa, portano la firma di Garcia Rubio (doppietta), Mongelli, Pedone e Amato. Per i lucani gol di Benedetto e Iorio. Sabato prossimo nuova trasferta in Calabria con i biscegliesi che se la vedranno con il Casali del Manco Futsal seconda forza del girone e vittoriosa per 5-4 sul Bernalda Futsal.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Se la Diaz sorride non si può dire lo stesso per il Futbol Cinco sconfitto al “Pala Cosmai” per 4-2 dal Futsal Barletta nel nono turno del massimo torneo regionale. Ai nerazzurri non bastano le marcature di D’Elia e Uva per interrompere la serie negativa di risultati. Per i barlettani a segno Divincenzo (doppietta), Bonvino e Staila. Cinco che rimane sempre all’ultimo posto con 3 punti e, nel prossimo turno, si recherà a Polignano a Mare ospite del Volare che ha superato Ruvo per 3-1.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Prima vittoria per il Nettuno che al “Centro Sportivo Aurora” supera per 9-5 l’Altamura C5 nel quinto incontro del campionato serie C2 girone A. Partita archiviata già nella prima frazione con i biancazzurri avanti per 4-1. Per i ragazzi di Ventura gol siglati da Di Clemente e Losapio autori di una doppietta a testa, a cui si aggiungono gli acuti di Papagni, Carabellese, Cangelli e Graziani. Il campionato di C2 si ferma per un sabato per ridare spazio alla Coppa Puglia con i biscegliesi che ospiteranno tra le mura amiche l’Academy Giovinazzo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco