La “Cavallaro” tra i protagonisti del progetto Erasmus+ con attenzione all’ambiente

Ci sono anche cinque corridori biscegliesi della Polisportiva Geatano Cavallaro protagonisti dello S.C.O.R.E., acronimo di “Sostenibilità e Opportunità per una maggiore attenzione all’ambiente attraverso l’uso della bicicletta”, il progetto del programma Erasmus+ azione KA2 co-finanziato dall’Unione Europea e che vede la Aps Asd “Margherita Sport e Vita” curata dall’esperto project manager Spartaco Grieco in qualità di Full Partner italiano.

L’iniziativa è articolata in diverse tappe all’interno del Vecchio Continente per un periodo complessivo di 24 mesi. Il follow-up è stato definito con il calcio d’inizio a fine maggio 2022 a Barcellona, in occasione del primo meeting con i partner del progetto, ed è attualmente in svolgimento nella città turca di Smirne per il secondo dei 6 meeting complessivi da realizzare. “Margherita Sport e Vita” non è sola, ma accompagnata dalla biscegliese “Polisportiva Gaetano Cavallaro” ed i suoi atleti seguiti dal direttore sportivo Sabino Piccolo.

I giovani corridori, tutti studenti nelle scuole secondarie di secondo grado, hanno così l’opportunità di conoscere il mondo Erasmus+ accrescendo le rispettive skill expertise e condividendo le best practices con i loro coetanei provenienti da Estonia, Portogallo, Ungheria, Spagna e Turchia.

Tra gli obiettivi prioritari del progetto vi è il rispetto per l’ambiente e la predisposizione a modificare le abitudini di un trasporto in modo efficiente e più sostenibile dal punto di vista energetico puntando sull’utilizzo della bicicletta per una vita decisamente migliore. I partecipanti sono incoraggiati ad apprendere le moderne tecnologie di comunicazione e di e-cycling che integrano il ciclismo nel sistema di trasporto intelligente delle città. Sono esortati a promuovere la lotta contro i cambiamenti climatici, ragion per cui è stata predisposta una rete tra associazioni, Istituti scolastici di secondo grado e organizzazioni noprofit che lavorano su azioni sostenibili. Inoltre sono supportate le attività e le competenze anche a livello imprenditoriale degli studenti/atleti per aumentare le loro possibilità nella pianificazione dei rispettivi percorsi lavorativi futuri.

Nell’ambito del progetto S.C.O.R.E. vengono organizzate presentazioni, convegni, giornate di sensibilizzazione; per quanto attiene le attività LTT (Learning Teaching Training) sono previsti viaggi educativi, seminari, workshop, attività all’aperto, discussioni, interviste e incontri che spiegano chiaramente l’argomento e lo scopo della mobilità. I risultati concreti, predeterminati in linea con lo scopo della mobilità sostenibile e costruiti attraverso il lavoro di squadra, contribuiscono allo sviluppo delle competenze ICT, linguistiche e comunicative dei partecipanti.

Nella seconda settimana di novembre, invece, il progetto S.C.O.R.E. “sbarcherà” in Puglia e toccherà nello specifico i comuni di Bari (workshop sulla preparazione e sulle capacità di gestione aziendale del Giro d’Italia), Bisceglie (formazione didattica presso la Polisportiva Gaetano Cavallaro, per spiegare come funziona una società ciclistica con relativi obiettivi, programmi e competizioni) e Margherita di Savoia (seminario su natura, sport e nutrizione, con la partecipazione di importanti esperti del settore).