Inizio d’anno da incorniciare per Star Volley e Sportilia / CLASSIFICA

Si apre con due vittorie importanti il 2023 di Star Volley e Sportilia che inaugurano l’anno superando rispettivamente la Biogustiamo Cerignola ed il Primadonna Bari nei match valevoli per la dodicesima giornata del girone L di Serie B2.

Vittoria netta per le nerofucsia di coach Sarcinella che al PalaDolmen liquidano per 3-0 la Biogustiamo Cerignola, nella gara disputatasi sabato pomeriggio, e conquistano così l’ottava affermazione stagionale. Una partita incanalata fin da subito dalla Star Volley, brava ad approcciare al meglio la sfida nel primo set. Le biscegliesi scendono in campo con grande determinazione e si portano immediatamente sul 10-2 dando un segnale eloquente alle avversarie, costrette ad inseguire per tutta la frazione inaugurale. Il vantaggio, infatti, si mantiene costante per tutto l’arco del set che termina sul 25-17 in favore di Haliti e compagne. Al rientro sul parquet per il secondo parziale, l’andamento dell’incontro non cambia e alla partenza sprint delle ragazze di casa rispondono le ospiti fissando il tabellone sul punteggio di 8-6. Ancora una volta, però, la maggiore qualità delle nerofucsia prevale e in pochi istanti anche il secondo set pende a favore della Star Volley che si porta sul 21-13 prima di raddoppiare grazie all’ace di Haliti che vale il 25-15. Il doppio vantaggio probabilmente rilassa troppo le biscegliesi che in apertura di terzo set si fanno sorprendere da Cerignola, abile a salire sul +2 (1-3). Il team di coach Sarcinella risponde prontamente ma nel primo segmento di frazione le ofantine si fanno preferire e guidano le operazioni fino al 14-17. A questo punto Costantini e Bacci scuotono la Star Volley e con le loro giocate riportano in carreggiata le padrone di casa trovando il pareggio sul 21-21. La sfida diventa punto a punto con le due squadre che rispondono colpo su colpo e si trascina fino ai vantaggi. Qui Haliti e compagne dimostrano maggiore freddezza e con lucidità chiudono definitivamente la sfida trovando il definitivo 3-0 in virtù del 27-25 finale.

Il successo ottenuto consente a Star Volley di salire a quota 26 punti in graduatoria e di mantenere il terzo posto. Nel prossimo turno previsto domenica 15 gennaio le nerofucsia si recheranno in trasferta sul campo della capolista Francavilla per il big match di giornata. Le brindisine, infatti, hanno approfittato dello stop forzato di Fasano liquidando a domicilio Pescara per 0-3 strappando la vetta alle rivali e mantenendo invariato il distacco di sette punti nei confronti di Star Volley alla vigilia dello scontro diretto.

Ci si aspettava un match equilibrato e così è stato ma al termine di un’autentica battaglia sportiva Sportilia espugna Bari al tiebreak e fa propria una vittoria cruciale in chiave salvezza. Una partita al cardiopalma, carica di colpi di scena e di continui capovolgimenti premia il cuore delle ragazze di coach Nuzzi, bravissime prima a ribaltare lo svantaggio iniziale e, successivamente, a resettare tutto nel decisivo quinto set dopo aver subito l’aggancio sul 2-2.

Dopo un’iniziale fase di studio, le padrone di casa prendono il sopravvento a metà della frazione inaugurale e conquistano progressivamente un gap che si dilata con il trascorrere del set. Le baresi sfiorano anche la doppia cifra di vantaggio sul 21-12 prima di portarsi sull’1-0 grazie al 25-18 con il quale si va al primo riposo. L’importanza della posta in palio è alta e le biancazzurre ritornano in campo con grande convinzione decise a riequilibrare la contesa. Il carattere mostrato dalle biscegliesi vale il +3 (4-7) e a nulla valgono i tentativi di rientro del Primadonna che si vede ribattere qualsiasi iniziativa dalla difesa di Bellapianta e compagne. Le baresi con un grande sforzo e con caparbietà riescono a restare a contatto con Sportilia ma le biscegliesi, dal canto loro, difendono con le unghie il piccolo margine di vantaggio riequilibrando la sfida grazie al 23-25 finale. L’equilibrio ristabilito è il protagonista dell’avvio di terza frazione che scivola via in un continuo batti e ribatti da parte delle due squadre, che a metà set si trovano appaiate sul 13-13. A questo punto Bari prova l’allungo grazie ad un parziale di 6-1 (19-14) ma Sportilia non ci sta, alza il proprio livello di gioco e prima ristabilisce la parità sul 21-21 e, successivamente, fa suo l’arrivo in volata, ai vantaggi, ribaltando la partita in virtù del 25-27 che vale l’1-2 in favore delle biscegliesi. Le ospiti provano a sfruttare il momento favorevole cercando di scappare via ad inizio quarto set (2-4). Il Primadonna Bari sembra accusare il colpo ma con carattere reagisce costruendo un parziale di 11-1 che tramortisce le ospiti e costringe coach Nuzzi al time-out. La sospensione sortisce gli effetti sperati e le padrone di casa sono costrette a chiamare a loro volta la pausa per bloccare l’inerzia delle biscegliesi. Dopo i due time-out la gara torna viaggiare sui binari dell’equilibrio tuttavia, nel finale di frazione, le baresi hanno più personalità delle avversarie nella gestione del pallone e allungano la sfida al tiebreak facendo proprio il set per 25-20. Il quinto e decisivo set è il giusto epilogo per una partita equilibrata e l’andamento dello stesso conferma i valori visti in campo. L’avvio, però, è decisamente favorevole a Sportilia che si porta immediatamente sullo 0-5 costringendo il coach di casa a correre ai ripari con un time-out. Le baresi si scuotono, reagiscono e incredibilmente rimontano trovando il sorpasso sul 11-8. Sportilia, nonostante la stanchezza, raschia il fondo del barile trovando la forza di ribellarsi alla rimonta della squadra di casa, ribaltando a propria volta l’esito della sfida e portando a casa il successo per 12-15 dopo oltre due ore di gioco con il sigillo di Bellapianta che pone fine ad un incontro al cardiopalma, ricchissimo di colpi di scena.

La preziosa vittoria ottenuta consente a Sportilia di salire a 20 punti in classifica e di portare a dieci le lunghezze di vantaggio sulla zona rossa. Nel prossimo turno, in programma sabato 14 gennaio, le biancazzurre riceveranno al PalaDolmen Cutrofiano, quint’ultima con 11 punti, per un nuovo scontro diretto in zona salvezza. Inutile dire che in caso di un successo sulle leccesi, ieri sconfitte in casa da Castellaneta, le ragazze di coach Nuzzi metterebbero una seria ipoteca sulla permanenza nella categoria. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

