Il Don Uva Calcio parte dalla ricerca degli Under in vista della prossima stagione

Il Don Uva inizia a programmare la prossima stagiione e, da sempre, per questo progetto calcistico gli Under sono fondamentali.

Non a caso la scorsa stagione la squadra del presidente Milone, è arrivata seconda, dopo la vincitrice del girone Polimnia Calcio, nella classifica “Premio valorizzazione giovani”, riguardante lo schieramento di under in più previsti dal regolamento.

Adesso ci si muove per cercare calciatori classe 2003, 2004, 2005 da aggregare alla prima squadra per il campionato 2022-23. Il primo stage si terrà venerdì 24 giugno, ore 18.30, al campo “F. Di Liddo” di Bisceglie.

Per info:

•Dg Emanuele Troilo: 3489526388

•Ds Lorenzo de Gennaro: 3476028550