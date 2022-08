I Lions Bisceglie nuovamente a lavoro per preparare la prossima stagione

I Lions Bisceglie sono stati salutati da tifosi e appassionati al PalaDolmen ieri, domenica 21 agosto, nel corso del raduno che ha preceduto il via agli allenamenti, partito nella mattinata di oggi. Presente, fra gli altri, anche il Sindaco Angelantonio Angarano che ha augurato buon lavoro alla grande famiglia cestistica biscegliese.

Sei giocatori riconfermati e cinque volti nuovi per il roster che il direttore sportivo Sergio Di Nardo ha messo in piedi per dare alla piazza una squadra in grado di competere al meglio nel prossimo campionato di Serie B Old Wild West.

Toccherà a coach Luciano Nunzi e al suo staff preparare il gruppo ad una stagione che si preannuncia intrigante. La prima settimana di lavoro sarà piuttosto intensa con allenamenti sia al mattino che nel pomeriggio fra pesi e pallacanestro. Sabato, in mattinata, defaticamento in piscina, quindi un weekend di riposo. Un’amichevole si terrà già a inizio settembre per testare soprattutto la condizione fisica complessiva della squadra.