I giovanissimi della Ludobike conquistano il campionato regionale per la dodicesima volta

Un altro prestigioso successo, a riprova della bontà del lavoro svolto quotidianamente in casa Ludobike, che va ad impreziosire un palmares sempre più ricco.

La formazione ciclistica biscegliese, infatti, conclude davanti a tutti, per il dodicesimo anno consecutivo, nel campionato regionale categoria Giovanissimi conquistando ancora una volta il trofeo più importante del panorama pugliese. Un traguardo che conferma una volta di più la capacità dello staff tecnico guidato da Piero Loconsolo, straordinario protagonista nel costruire nel corso di questi anni una realtà in ambito ciclistico che è diventata un vero e proprio punto di riferimento dello scenario sportivo cittadino e regionale. I giovanissimi atleti e loro famiglie si sono dati appuntamento nella suggestiva location delle Vecchie Segherie per congedarsi dalla stagione sportiva ormai giunta al termine. All’evento è intervenuto anche l’Assessore allo Sport del Comune di Bisceglie, Maurizio Di Pinto, il quale ha sottolineato i risultati raggiunti dalla squadra complimentandosi con tutti i ragazzi per l’impegno e la determinazione profusi.

L’annata della Ludobike, tuttavia, non si è ancora conclusa anzi entra nel vivo per le categorie agonistiche che si apprestano a darsi battaglia nelle gare di ciclocross che animeranno la stagione ciclistica nelle prossime settimane.