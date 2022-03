Ginnastica ritmica, missione compiuta per Iris: sarà in Final Six

Missione compiuta per la Ginnastica Ritmica Iris che centra la qualificazione alla Final Six, dove si assegnerà lo scudetto 2022.

Nella tappa del Pala Vesuvio di Napoli, il quartetto formato da Irene Carbonara, Michela Sallustio, Maria Dellaquila e Serena Abbadessa non va oltre l’undicesima posizione con il punteggio di 95.300. Vittoria di giornata per la Ginnastica Fabriano (120.250), secondo posto per la Raffaello Motto Viareggio (114.350), terza piazza per la San Giorgio 79 Desio (112.950).

In classifica generale Ginnastica Ritmica Iris che occupa la sesta posizione con il punteggio di 217.050 e sarà quindi presente alla Final Six, prevista a Folgaria il prossimo 30 aprile. Una conferma importante per il sodalizio presieduto da Nico Di Liddo che si conferma nel gotha della ginnastica italiana con ampio merito.