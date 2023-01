Futsal: Diaz di scena a Noci in B, Cinco in casa del Ruvo, Nettuno affronta il Boemondo

Trasferte a Noci, Ruvo e Canosa. Questo è il programma delle portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 7 gennaio, nella prima gara di campionato del 2023.

I biancorossi di Capurso, reduci dal lungo periodo di pausa tra turno di riposo e sosta natalizia, puntano a chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi e mettono nel mirino l’ottavo acuto in campionato, il quarto consecutivo, nella gara contro il Futsal Noci 2019 valevole per la tredicesima giornata del campionato cadetto girone G. Sarà un match tutto da vivere considerando che la matricola biancoverde vuole partire con il giusto piglio dopo le due sconfitte di fila con cui ha concluso il 2022. La gara inizierà alle ore 16.00.

Alle ore 16.45 invece, toccherà al Futbol Cinco che si recherà al “Pala Colombo” di Ruvo di Puglia per affrontare il Futsal Byre Ruvo nella quattordicesima giornata del massimo torneo regionale, prima di ritorno. I nerazzurri vogliono far punti per dimenticare il ko rimediato in Coppa Puglia contro il Football Latiano e risalire posizioni in classifica approfittando dello scontro diretto tra Azzurri Conversano e Cus Bari. Non sarà semplice contro il Ruvo, quarta forza del girone che ha chiuso l’anno pareggiando per 2-2 contro il Futsal Terlizzi ed è reduce da quattro risultati utili di fila tra le mura amiche. Di fronte il quarto peggior attacco contro la quarta miglior difesa. Biscegliesi a segno in 50 occasioni invece, i ragazzi di Pazienza hanno subito sinora 44 gol. Nel match d’andata, il Futbol Cinco si impose per 5-1 sulla squadra ruvese.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Canosa ospite del Boemondo c5 nel quattordicesimo incontro del torneo serie C2 girone A. Si prospetta una gara da tripla tenuto conto che i biancazzurri puntano al sesto successo stagionale per rimanere nelle zone alte della classifica mentre, i padroni di casa, per dare continuità al successo esterno contro Azetium Rutigliano.

Foto: Felice Nichilo