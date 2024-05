Premio rivolto a giovani musicisti / Ecco le modalità di partecipazione

Aperto l’avviso pubblico per l’edizione 2024 del Next Generation Music Award, premio rivolto a giovani musicisti pugliesi con una età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Gli interessati potranno candidarsi entro il 27 maggio in forma singola o in gruppo.

In particolare il bando prevede che i partecipanti:

– siano cantautori di brani ricompresi nei generi: pop, rock, elettronica, hip-hop, trap;

– siano in grado di suonare con qualità professionale almeno uno strumento musicale;

– siano in possesso (in proprietà o concessione in uso) in occasione di tutti gli appuntamenti previsti di uno strumento musicale di cui dichiarano di avere competenza;

– abbiano la residenza in Puglia;

– non abbiano prodotto, inciso e pubblicato alcun EP ufficiale per conto di un “editore” e/o di un’“etichetta musicale”.

L’attività è promossa dal Teatro Pubblico Pugliese nel contesto del progetto S.A. FAME Cluster, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021 – 2027.

Consulta il bando su questo sito.