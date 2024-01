Futsal, manita Diaz, Cinco sbanca Bari, Nettuno ko /RISULTATI E CLASSIFICA

Due vittorie ed una sconfitta di misura. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 27 Gennaio.

La capolista biancorossa rispetta il pronostico superando al “Pala Dolmen” per 5-1 il Mirto grazie alle doppiette di Mongelli e Garcia Rubio a cui si aggiunge il sigillo di Sellak. Per i calabresi gol di Giasson. Si chiude una settimana molto positiva per la Diaz che sale a quota 34 punti allungando di quatto lunghezze sul Città di Acri sconfitto per 3-2 dall’Alta Futsal. I biscegliesi torneranno in campo sabato 10 febbraio ospiti del Senise.

Grande affermazione esterna del Futbol Cinco che batte per 4-3 il Cus Bari trascinato dalla tripletta di Sinigaglia e dall’acuto di Di Tullio. Con i tre punti conquistati, i nerazzurri si portano a 16 e sabato 3 febbraio ospiteranno al “Pala Cosmai” il Carovigno.

Ko di misura per il Nettuno battuto per 3-2 dall’Azetium Rutigliano. Le reti nerazzurre portano la firma d Di Clemente e Cangelli. I ragazzi di Ventura rimangono a quota 9 e sabato prossimo se la vedranno al “Centro Sportivo Aurora” con il Public Molfetta.

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco