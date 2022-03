Futbol Cinco, questa sera turno infrasettimanale contro Alta Futsal

Nemmeno il tempo di rifiatare, dopo la vittoria esterna contro il Barletta calcio a 5, che il Futbol Cinco dovrà nuovamente scendere in campo oggi, martedì 8 marzo alle ore 21 al “Paladolmen” per affrontare l’Alta Futsal Altamura nel turno infrasettimanale valevole per la ventunesima giornata del campionato di calcio a 5 serie C1.

I nerazzurri puntano al terzo successo di fila per allungare notevolmente sulla zona calda della graduatoria con il vantaggio sul quintultimo posto che è attualmente di 5 lunghezze. Di fronte però un Alta Futsal in serie positiva da cinque gare e non è scesa in campo nell’ultimo turno contro il Futsal Barletta per la positività di alcuni giocatori della squadra ospite.

Le due contendenti hanno 3 punti di distacco (25 il Cinco contro i 22 degli altamurani). Gli ospiti detengono il peggior attacco con 46 gol fatti mentre, i biscegliesi, la terza peggior difesa con 88 reti subite (peggio solo Eraclio con 95 e Futsal Monte Sant’Angelo con 131). Nel match d’andata i biancorossi si imposero per 3-2.

La gara sarà diretta da Davide Sernicola di Brindisi coadiuvato da Andrea Avezzano di Foggia.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco