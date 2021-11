Europei nuoto in vasca corta, Elena Di Liddo conquista il bronzo con la staffetta mista femminile

Medaglia di bronzo per Elena Di Liddo con la staffetta 4×50 mista femminile ai campionati europei di nuoto in vasca corta, in svolgimento all’Aquatics Palace di Kazan (Russia) fino al 7 novembre.

La nuotatrice biscegliese, tesserata per Carabinieri e CC Aniene, ottiene un terzo posto stabilendo con la squadra formata da Silvia Scalia, Arianna Castiglioni e Silvia Di Pietro il nuovo record italiano (1’44″46), migliorando quanto fatto agli europei di Glasgow.

“Un record italiano è sempre una grandissima cosa – spiega la Di Liddo, allenata da Raffaele Girardi – Peccato perché forse poteva arrivare qualcosa in più, ma siamo soddisfattissime”. Medaglia d’oro per la Russia, argento alla Svezia, Italia brava a tenere a bada l’insidia Olanda, giunta quarta.

Giornata intensa per Elena Di Liddo che ha staccato anche il passa per la finale dei 50 dorso femminile firmando il nuovo primato personale di 26’25 (precedente di 26’39) con il quarto tempo complessivo, quinta la compagna di squadra Silvia Scalia.

4×50 mista fem FINALE

prec. RI 1’44″92 di Silvia Scalia, Benedetta Pilato, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro dell’ 8/12/2019 a Glasgow

1. Russia 1’44″19

2. Svezia 1’44″32

3. Italia 1’44″46 RI

con Silvia Scalia 26″59, Arianna Castiglioni 29″36, Elena Di Liddo 24″97, Silvia Di Pietro 23″54

50 dorso fem

RI 26″22 di Silvia Scalia del 7/12/2019 a Glasgow

1. Kira Toussaint (Ned) 26″07

4. Elena Di Liddo 26″25 pp (prec. pp 26″39 del 25/09/2021 a Napoli) qualificata alla finale

5. Silvia Scalia 26″26 qualificata alla finale

