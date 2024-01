Eccellenza: il 2024 di Bisceglie ed Unione Calcio si apre contro Mola e Spinazzola

Riparte con due sfide insidiose, dopo la sosta natalizia, il campionato di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che, domani pomeriggio alle ore 14.30, approcciano il 2024 affrontando rispettivamente Nuova Spinazzola e Virtus Mola nei match valevoli per la sedicesima giornata.

Il girone A del massimo torneo regionale riprende con le due formazioni biscegliesi in testa alla classifica distanziate di una sola lunghezza. La capolista Bisceglie, a quota 34 punti, apre l’anno in trasferta recandosi al “Vicino” di Gravina, domicilio stagionale dello Spinazzola. Una sfida davvero insidiosa per i nerazzurri al cospetto di una formazione che, a dispetto del quartultimo posto in graduatoria, ha disputato una discreta prima metà di campionato nella quale ha saputo mettere spesso in difficoltà i propri avversari raccogliendo finora 17 punti. Nel turno prenatalizio, inoltre, i murgiani hanno espugnato il difficilissimo campo di Canosa confermando ancora di più le buone indicazioni fornite nell’arco di tutto il girone d’andata ma i ragazzi di mister Di Meo, consapevoli delle insidie del match, hanno preparato la partita con estrema attenzione ben sapendo che occorrerà una prestazione di livello per portare a casa i tre punti e mantenere il primato. I nerazzurri potranno anche contare sull’ultimo arrivato dal mercato, l’esterno d’attacco Alessandro Avvantaggiato giunto a Bisceglie per rimpolpare un reparto offensivo già di altissimo profilo e lanciare l’assalto alla Serie D. Il match d’andata disputatosi al “Ventura” lo scorso 24 settembre vide imporsi i nerazzurri in rimonta con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Kouame e Bonicelli che vanificarono il vantaggio ospite firmato da Ariani.

La gara tra Nuova Spinazzola e Bisceglie sarà diretta da Francesco Albione di Lecce coadiuvato dagli assistenti Filippo Alfieri della medesima sezione e Stefano Sibilio di Brindisi.

Comincia il nuovo anno tra le mura amiche del “Di Liddo”, invece, l’altra compagine cittadina, l’Unione Calcio Bisceglie che riceve la visita della temibile Virtus Mola reduce da una prima parte di stagione altalenante che ha portato la dirigenza barese ad optare per il cambio in panchina con Daleno subentrato a Tangorra lo scorso 12 dicembre. A seguito dell’avvicendamento alla guida tecnica il Mola ha conquistato due pareggi chiudendo il 2023 al nono posto in classifica con 19 punti e l’obiettivo dei baresi è certamente quello di risalire la china allontanandosi dalla zona retrocessione. Sul fronte opposto i ragazzi di Angelo Monopoli, autentica rivelazione del primo segmento di campionato con il miglior attacco e la miglior difesa all’attivo, non hanno assolutamente intenzione di fermarsi e puntano al successo per continuare a sognare e giocarsi le chance promozione fino al termine del torneo. Gli sforzi compiuti dalla società in sede di mercato confermano la volontà della stessa di conquistare un posto nei play off al termine della regular season per poi provare, con spensieratezza, a mettere i bastoni fra le ruote alle più quotate Bisceglie e Molfetta. Il mese di gennaio sarà importante per testare le ambizioni del collettivo biscegliese che ha l’obbligo di concentrarsi su una gara alla volta per non vanificare quanto di buono fatto finora. Per la gara di domani il tecnico può contare anche sull’ultimo arrivo in casa azzurra, il giovanissimo attaccante Francesco Dell’Olio che è rientrato dal prestito al Bari e si è subito messo a disposizione della squadra. Da tenere assolutamente d’occhio tra le fila degli ospiti l’attaccante Ingredda, ex della partita al pari del difensore classe 2005 Vannelli. La gara d’andata si trasformò in un’autentica beffa per gli azzurri che, in vantaggio di due reti grazie a Saani e Amoroso, si fecero raggiungere nel finale dalla doppietta dell’ex Manzari.

L’arbitro designato per l’incontro tra Unione Calcio e Virtus Mola è Francesco Camporeale di Molfetta coadiuvato dagli assistenti Ivan Lanubile di Taranto e Vincenzo Tateo di Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)