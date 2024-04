Doppio impegno a Raiano nel weekend per il team Teens – O.P. Bike

Grande attesa per questo weekend per il team biscegliese Teens – O.P. Bike che dopo un buon inizio di stagione raggiungerà l’Abruzzo per la manifestazione voluta dalla A.S.D. Pedale con la doppia gara in quel di Raiano, sabato 20 aprile gara crono e domenica 21 gara su strada.

Il team biscegliese potrà contare su: Michele Saccotelli, Alessandro Lamesta, Nicolò Rana e Mattia Di Gregorio, mentre sulla via del recupero è Mattia Figliolia.

Michele de Pinto – Presidente della Teens – O.P. Bike dichiara: “Con i direttori sportivi e i ragazzi abbiamo svolto un buon lavoro per essere pronti a questi appuntamenti: il 20-21 aprile disputeremo le gare di Raiano, il 25 aprile Chiaravalle, il 28 aprile Monte Urano. Quattro gare in poco più di una settimana. Complimenti ai nostri ragazzi per l’impegno e la volontà che quotidianamente dimostrano negli allenamenti, siamo sicuri che saranno ripagati con degli ottimi risultati, che prima o poi arriveranno.”