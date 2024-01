Don Uva rimontato dall’Acquaviva, la Virtus rispetta il pronostico / CLASSIFICHE

Pomeriggio dai due volti per le portacolori biscegliesi impegnate nei tornei di Promozione e Prima Categoria. Il Don Uva coglie una sconfitta sul campo dell’Atletico Acquaviva al termine di una gara che lascia non poco rammarico ai biancogialli mentre la Virtus Bisceglie conferma il pronostico prendendosi i tre punti contro il fanalino di coda Etra Vancouver Barletta.

Nel torneo di Promozione finisce 4-2 la sfida tra Atletico Acquaviva e Don Uva disputatasi allo stadio “Giammaria”. Nonostante l’assenza per squalifica di Prekducaj al centro dell’attacco i biscegliesi partono fortissimo e dopo appena quattro giri di lancette sbloccano la partita con Conte. I biancogialli sono protagonisti di un perfetto primo segmento di gara e al 19’ raddoppiano con il giovane Petrignani, bravissimo a superare con freddezza il portiere di casa Sanrocco. A questo punto però i baresi entrano in partita e iniziano a mostrare quelle qualità che hanno permesso loro di arrampicarsi fino al terzo posto in classifica. Infatti, nel finale di frazione, i padroni di casa rialzano la testa e prima del riposo riescono addirittura a ristabilire la parità. Al 26’ è capitan Lenoci a dimezzare lo svantaggio mentre al 38’ Guglielmi fa 2-2 mettendo il punto esclamativo su un primo tempo scoppiettante, al termine del quale il Don Uva può rammaricarsi per aver sperperato il doppio vantaggio.

La circostanza si ripercuote sul morale dei biscegliesi e al rientro dall’intervallo l’inerzia della partita appare cambiata con l’Acquaviva che prende il comando delle operazioni e completa la rimonta al 59’ con Chiumarulo che sigla la rete del 3-2 e ribalta la partita. Capitan Troilo e compagni tentano di reagire ma al 73’ l’Acquaviva chiude l’incontro grazie al gol messo a segno da Cannone, abile nel depositare la sfera in rete per il definitivo 4-2 che consente ai baresi di mantenersi nei piani alti della graduatoria, al terzo posto, con 36 punti. Resta fermo a quota 21 invece il Don Uva che andrà a caccia del riscatto nel prossimo turno, in programma domenica 28 gennaio, quando al “Di Liddo” arriverà il Troia, oggi vittorioso per 3-1 sullo Sporting Apricena.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE

Nel girone A di Prima Categoria, rispetta il pronostico la Virtus Bisceglie di mister Maffucci che al termine di una gara complessa riesce a superare il fanalino di coda Etra Vancouver Barletta con il punteggio di 2-0. Primo tempo complicato per i biscegliesi che non sfondano il muro innalzato dall’ultima della classe, capace anche di rendersi pericolosa con i due legni colpiti da Tristano. Nel finale di frazione, inoltre, le due squadre restano in dieci a causa delle espulsioni decise dal direttore di gara nei confronti di Tommasi per la Virtus e proprio di Tristano per l’Etra.

La ripresa si apre con l’ingresso di Binetti e l’immediato grande forcing dei biscegliesi decisi a sbloccare la contesa. Al 48’ infatti Ferrante va vicino al vantaggio con un insidioso tiro cross che si stampa sulla traversa. La Virtus alza ulteriormente i giri del motore e, dopo due chance sprecate da Trawaly e Binetti, viene premiata al 73’ quando Binetti si avventa su una respinta del portiere ospite e trova il guizzo che vale il vantaggio. Nel finale di gara con gli ospiti proiettati in avanti alla ricerca del pari, i biscegliesi hanno la freddezza di chiudere la gara ad un minuto dal novantesimo con il gol di Trawaly che si mette in proprio scaricando all’incrocio la rete del 2-0. Con il successo odierno, la Virtus sale a quota 28 punti restando al quarto posto in coabitazione con il Real San Giovanni e alla ripresa del campionato dopo la sosta, il 28 gennaio, sarà ospite del Noicattaro. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA CATEGORIA