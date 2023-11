Don Uva Calcio, primo incontro tecnico con il responsabile di Empoli Academy

La visita ufficiale di mister Giulio Pastecchia, responsabile dell’area tecnica-metodologica di Empoli Academy, avvenuta lo scorso 22 novembre, segna il primo importante passo nel percorso di collaborazione tra il Don Uva Calcio e l’Empoli.

Appena giunto in città Pastecchia ha visitato le strutture che ospitano le attività del Don Uva Calcio (il centro sportivo “Aurora”, “La Cantera”, nonché il campo “Di Liddo”, dove si allena la prima squadra); si è poi passati alla parte attiva in campo, nella quale il tecnico ha osservato il lavoro degli allenatori con i ragazzi. A seguire c’è stata una riunione tecnica di tutto lo staff, presieduta dal responsabile Emanuele Troilo. Infine, nella sala congressi di Universo Salute è stato presentato alle famiglie e alla cittadinanza il progetto, che comprenderà una serie di iniziative tra cui clinic formativi per i responsabili dell’attività di base, corsi di formazione, incontri, visite in loco, area scouting, tornei e tanto altro.

Alla serata erano inoltre presenti il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il delegato BAT della FIGC LND Piero Lamia Caputo e don Pasquale Quercia, che ha parlato del connubio ormai storico tra la società e Universo Salute – Opera Don Uva.

“È stata una visita proficua e ricca di spunti – ha commentato mister Pastecchia -. Fin da subito si è notata grande serietà, passione e soprattutto una forte identità che contraddistingue la società Don Uva Calcio. Ho avuto la possibilità di visitare strutture, conoscere i tecnici e osservare da vicino i piccoli calciatori all’opera. Questo è solo l’inizio del percorso insieme che si protrarrà nel tempo”.

“Con questa collaborazione siamo tornati a dare forte slancio all’attività di base, colonna portante del nostro progetto sportivo” ha commentato il responsabile tecnico biancogiallo, nonché direttore generale, Emanuele Troilo. “Sono contento di quanto stiamo costruendo con Empoli Academy, una realtà seria che cura molto l’aspetto della formazione dei ragazzi. C’è grande entusiasmo per questa nuova strada intrapresa e non vediamo l’ora di entrare nel vivo”.