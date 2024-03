Diaz sbanca Potenza,Cinco cala il poker,Nettuno ko/ RISULTATI E CLASSIFICA

Due vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 2 Marzo.

I biancorossi di Di Chiano sbancano il parquet del Città di Potenza superando la compagine lucana per 3-2 grazie ai sigilli di Mongelli, D’Elisa e Sellak centrando così il tredicesimo acuto in campionato. Con la vittoria in questione, la Diaz si porta a quota 42 lunghezze così come il Città d’Acri prossimo avversario dei biscegliesi sabato 9 marzo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Grande vittoria del Futbol Cinco che, al “Pala Cosmai”, batte per 4-1 il Volare Polignano in virtù degli acuti siglati da De Cillis, D’Elia, L’Erario e Sinigaglia. I nerazzurri salgono così a 26 punti e superano in classifica il Cus Bari. Sabato prossimo trasferta ad Aradeo ospite della compagine locale capolista del girone.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Sconfitta casalinga per il Nettuno battuto per 7-3 dall’Eraclio nel diciannovesimo incontro del campionato serie c2 girone A. Per i ragazzi di Ventura gol di Piergiovanni, Di Clemente e La Groia. Sabato prossimo, i biancazzurri renderanno visita al Cassano Murge calcio a 5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo