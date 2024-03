Debutto vittorioso per Sportilia Volley nella poule salvezza

Battesimo vittorioso per Sportilia nella poule salvezza di serie D. Opposta alla Just British Adria Bari nella gara della seconda giornata sulle tavole del PalaDolmen, la formazione biscegliese s’impone con un secco 3-0.

La prima fase del match è piuttosto equilibrata: Sportilia accenna ad un allungo (13-9), ma il sestetto viaggiante replica con un perentorio break (0-7) che gli vale il sorpasso. Il time-out richiesto dalla panchina biscegliese sortisce gli effetti sperati (17-16), ma l’agguerrita Adria Bari non demorde e ripristina la parità a quota 23. A questo punto, un efficace attacco di Claudia Gentile seguito dalla battuta velenosa di Arianna Losciale decidono la frazione a favore delle padrone di casa (25-23). Al cambio di campo Bisceglie mostra maggiore solidità e attenzione in ogni fondamentale balzando sul 13-8 e ampliando ulteriormente la forbice (17-11, 20-12), preludio al convincente 25-17 caratterizzato da alcune brillanti soluzioni offensive di Piera Losciale. Terzo set senza storia (subito 9-3, quindi 18-10), con il collettivo biancazzurro abile a sciorinare trame di gioco redditizie associate a diversi errori gratuiti delle avversarie al servizio ed in fase di palleggio. Sugli scudi Alessia Simone in attacco e Claudia Mastrapasqua in battuta nel segmento conclusivo. Il margine di Sportilia raggiunge la doppia cifra e tocca a Gentile chiudere definitivamente i conti con il punto del 25-14 in 75’ complessivi di gioco.

Sabato prossimo è in programma la trasferta del terzo turno sul rettangolo della Dell’Orco Volley Laterza. Infine, per quanto attiene il recupero della partita con Monteroni, le due dirigenze sono in contatto in queste ore per assecondare le reciproche esigenze dal punto di vista logistico e organizzativo.