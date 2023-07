Continua con grandi soddisfazioni la stagione della Polisportiva Cavallaro

Prosegue a spron battuto la stagione sportiva della Polisportiva Cavallaro, protagonista nelle ultime settimane di risultati lusinghieri in tutte le discipline affrontate.

Il portacolori paralimpico della formazione biscegliese, Mauro Preziosa, si è cimentato nei Campionati Italiani Assoluti di handbike, andati in scena a Codogno nel weekend del 24 e 25 giugno scorsi. Un appuntamento di grandissimo profilo per Preziosa che è stato artefice di due ottime prestazioni sia nella prova a cronometro sia nella prova in linea chiuse entrambe con un lusinghiero undicesimo posto. Due risultati di rilievo, dunque, al cospetto di avversari di grandissima caratura che confermano la grande qualità dell’atleta, il quale ha voluto ringraziare il direttore sportivo Sabino Piccolo per il supporto fornitogli nella due giorni di gare. Archiviata la manifestazione tricolore, l’obiettivo di Preziosa si sposta ora sulla preparazione al prossimo Giro d’Italia di handbike in programma i prossimi 13 e 14 ottobre a Bari, una competizione alla quale l’atleta biscegliese tiene particolarmente e alla quale vuole arrivare nelle migliori condizioni possibili.

Domenica 2 luglio, inoltre, una rappresentativa della Polisportiva Cavallaro ha partecipato al 5° Trofeo Zollinese nell’ambito del circuito “XCO Salento Race” di cross country olimpico. Splendida l’affermazione nella categoria Junior femminile della biscegliese Emilia Musci che ha regolato la concorrenza al termine di una prestazione maiuscola. La prova riservata ai maschi della medesima categoria ha invece riservato emozioni contrastanti ai portacolori biscegliesi infatti all’amarezza per l’ottima prova di Giuseppe Cassano, fermato da un problema meccanico mentre era in testa alla gara, ha fatto da contraltare il brillante quinto posto colto da Andrea Marino. Infine, il ricco weekend della Polisportiva è stato completato dalla partecipazione di Leonardo De Toma al “Gran Premio Calendano”, manifestazione tenutasi a Ruvo, e riservata alle categorie Esordienti e Allievi.

Non si fermano però gli appuntamenti per il sodalizio del direttore sportivo Piccolo che, domenica 9 luglio, sarà impegnato in una manifestazione regionale di cross country in programma a Monopoli. (FOTO: ANDREA DADDA)