Comincia il tour de force del Bisceglie Calcio, al “Ventura” oggi arriva il Bitonto

Turno infrasettimanale dall’alto tasso di difficoltà per il Bisceglie Calcio, chiamato a riscattare la sconfitta in rimonta subita domenica pomeriggio sul campo del Francavilla. I nerazzurri, questa sera alle ore 19, ospitano al “Ventura” il Bitonto, terza forza del campionato, in un derby fondamentale per gli obiettivi delle due squadre.

L’intento primario degli uomini di mister Rufini è di tornare a muovere la classifica, prerogativa ineludibile quando mancano dieci giornate al termine del torneo, in virtù della precaria situazione che li vede ancorati al terzultimo posto. Il tecnico dei biscegliesi potrebbe optare per qualche cambio rispetto all’undici reduce dallo stop in terra campana visti i numerosi impegni ravvicinati che, a partire da oggi, vedranno la squadra scendere in campo cinque volte in quindici giorni. Sul fronte opposto il momento difficile del Bitonto, coinciso con l’esonero dell’ex tecnico nerazzurro De Luca, ha complicato enormemente i piani promozione dei neroverdi, staccati di otto lunghezze dalla capolista Cerignola. Il Bisceglie deve assolutamente approfittare delle difficoltà degli ospiti, incapaci di conquistare i tre punti dallo scorso 16 febbraio e privi per squalifica anche di uno dei grandi ex di turno, l’indimenticato Andrea Petta, grande protagonista con i colori nerazzurri nel biennio 2016-2018. L’altra vecchia conoscenza dei tifosi stellati, invece, il bomber Riccardo Lattanzio guiderà come di consueto l’attacco bitontino, un reparto che eccezion fatta per l’ultimo periodo ha sempre dimostrato di poter impensierire chiunque visto l’altissimo tasso tecnico e di esperienza dei propri interpreti come Turitto, Iadaresta e, soprattutto, Santoro, autore fin qui di ben dodici reti. Le grandi doti dei calciatori del Bitonto non si limitano soltanto alla fase offensiva, infatti vanno tenuti d’occhio anche i centrocampisti Addae e Manzo e i difensori Lanzolla e Colella. Una sfida complicata attende i nerazzurri, ormai costretti a non poter più fare calcoli per raggiungere la salvezza, che sperano nel supporto del pubblico del “Ventura” per poter gettare il cuore oltre l’ostacolo contro un avversario favorito sulla carta. A tal proposito, la società confida nell’iniziativa “tutta la famiglia in gradinata” che prevede per la partita odierna l’accesso gratuito nel settore gradinata, previa esibizione di green pass e documento d’identità, di papà che accompagneranno allo stadio i bambini delle scuole elementari, donne, under 20 ed over 65.

L’incontro tra Bisceglie e Bitonto sarà diretto da Davide Gandino di Alessandria, coadiuvato dagli assistenti Ferdinando Savino e Luca Chianese entrambi provenienti dalla sezione di Napoli. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE)