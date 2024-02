Calcio a 5: Diaz ospita Casali del Manco, turni casalinghi anche per Futbol Cinco e Nettuno

Mantenere la vetta della classifica e riscattarsi dai ko maturati nell’ultimo turno. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 17 febbraio tutte alle ore 16.00.

Dopo aver strappato il pass per le Final Eight di Serie B, la Diaz punta al dodicesimo successo nella regular season nel match casalingo con il Casali del Manco nel sedicesimo incontro del campionato cadetto girone G. Sulla carta i biscegliesi sono i favoriti considerando la posizione in classifica. I ragazzi di Di Chiano occupano la prima posizione con 35 punti contro i 17 della squadra calabrese che verrà al Paladolmen per dare continuità alla vittoria per 2-1 ottenuta con il Bernalda Futsal. All’andata i biancorossi si imposero per 3-1 grazie alla doppietta di Garcia Rubio ed all’acuto di Amato.

Obiettivo riscatto per il Futbol Cinco che al Pala Cosmai ospiterà gli Azzurri Conversano nel turno numero 21 del massimo torneo regionale. Nerazzurri a caccia di punti per risalire posizioni in classifica mentre gli ospiti cercano il secondo successo lontano dal pubblico amico che manca dal 30 settembre (vittoria per 7-3 sul Futsal Terlizzi). Di fronte il quinto miglior attacco e la quinta difesa meno perforata. Nerazzurri a segno in 79 occasioni mentre il Conversano ha subito sinora 63 gol.

Chiude il programma il Nettuno di scena al Centro Sportivo Aurora per affrontare il Poggiorsini nel diciassettesimo incontro del campionato serie C2 girone A. Una sfida dal coefficiente di difficoltà molto alto per i ragazzi di Ventura in quanto se la vedranno con la quarta forza del girone.

Foto: Felice Nichilo