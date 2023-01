Bisceglie ospita l’ultima della classe, trasferta insidiosa per l’Unione Calcio

Dopo la sosta per la finale d’andata della Coppa Italia di Eccellenza Pugliese, torna in campo il massimo torneo regionale con Bisceglie ed Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 22 gennaio in occasione del sedicesimo turno.

I nerazzurri ospiteranno al “Ventura” il fanalino di coda Vigor Trani con il chiaro intento di mantenere la prima posizione in classifica (con una partita in più rispetto al Manfredonia il quale dovrà riprendere il match contro il Foggia Incedit interrotto al 15′ del primo tempo). Il Bisceglie inoltre, detiene il peggior attacco casalingo con 7 gol realizzati così come la Vigor Trani ed ha l’occasione propizia di rimpinguare le reti realizzate dinanzi al proprio pubblico. La squadra biancazzurra invece, ha racimolato solo sconfitte e detiene il peggior reparto avanzato e difensivo avendo segnato 11 gol (con il Foggia Incedit) e subiti 80. Il Bisceglie invece, è andato a segno in 24 occasioni ed ha la miglior difesa con 4 reti al passivo. La contesa, che avrà fischio d’inizio alle ore 15.30, sarà diretta da Giorgio Carmelo De Benedictis di Bari il quale sarà coadiuvato da Andrea Rizzi di Foggia e Ruggiero Pedico di Barletta.

Mezz’ora prima al “Madonna D’Altomare” di Polignano a Mare, toccherà all’Unione Calcio ospite del Polimnia. Un match molto insidioso per la squadra azzurra che vuole dare continuità alla vittoria interna per 2-0 con il Borgorosso Molfetta per risalire posizioni in classifica ed avvicinarsi alla zona playoff. La squadra di casa è reduce dall’affermazione di misura sul San Severo e, nel proprio stadio, ha pareggiato con Manfredonia e sconfitto il Corato. Elementi che fanno capire la difficile prova che i biscegliesi dovranno affrontare. Il Polimnia inoltre, ha siglato e subito 20 reti. Nel match d’andata le due squadre pareggiarono per 2-2. Dirigerà l’incontro Mario Cantoro di Brindisi coadiuvato da Francesco Santoro di Taranto e Giorgio De Pandis di Lecce.

Foto: Emmanuele Mastrodonato