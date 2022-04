Bisceglie Calcio, le chance salvezza passano da Rotonda

Crocevia fondamentale per il Bisceglie Calcio atteso dalla trasferta, domani pomeriggio alle ore 15, sul campo del Rotonda appaiato in classifica ai nerazzurri a quota 29 punti.

Una sfida di capitale importanza in chiave salvezza per gli uomini di mister Rufini che, in caso di risultato negativo, vedrebbero tramontare quasi definitivamente le possibilità di salvezza diretta nel campionato di Serie D. L’aspetto primario in casa biscegliese riguarda l’importanza della posta in palio con l’auspicio che questa non incida sulla testa dei calciatori, i quali non devono assolutamente lasciarsi travolgere dalle pressioni, che una gara sostanzialmente da dentro o fuori potrebbe far emergere. Il secondo obiettivo del gruppo stellato deve essere quello di scendere in campo senza rimuginare sulla grande occasione persa nel turno infrasettimanale nel quale, con un pizzico di concentrazione in più, la squadra avrebbe potuto agguantare tre punti cruciali per il proprio campionato. Da adesso in avanti non è più possibile ripensare alle occasioni perse o ai punti lasciati per strada, ma l’unico scopo del Bisceglie deve essere quello di fornire le migliori prestazioni per poter raccogliere il maggior numero possibile di risultati utili.

Sicuramente l’incontro potrebbe ricalcare le orme del confronto d’andata terminato a reti bianche lo scorso 21 novembre e caratterizzato, soprattutto nei primi quarantacinque minuti, da poche emozioni. Come in occasione della sfida del “Ventura” l’elemento più pericoloso tra le fila dei lucani resta l’attaccante brasiliano Ferreira, autore fin qui di undici reti in campionato. Sul fronte nerazzurro, invece, la gara con il Bitonto ha confermato che, per questo finale di stagione, il gruppo stellato può contare sul rientrante Crisci, pienamente recuperato e certamente un’arma in più per mister Rufini. Resta sempre da valutare l’impiego del bomber argentino Urquijo, regolarmente convocato nelle ultime settimane ma mai sceso in campo, probabilmente a causa dei postumi dell’infortunio patito nel mese di febbraio.

L’incontro tra Bisceglie e Rotonda sarà diretto dall’arbitro Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Pietro Serra di Tivoli e Giulio Pancani di Roma 1 e sarà visibile gratuitamente ai tifosi stellati, ai quali è stata vietata la trasferta, sul canale ufficiale della società lucana www.rotondachannel.it. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)