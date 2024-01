Bisceglie Calcio-Borgorosso Molfetta, il Prefetto Bat vieta vendita tagliandi a tifosi ospiti

In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 14 gennaio alle ore 15.30 presso lo stadio comunale “Gustavo Ventura” di Bisceglie tra le compagni A.S. Bisceglie 1913 e A.S.D. Borgorosso Molfetta, valevole per il Campionato Nazionale di Eccellenza Puglia – Girone A, il Prefetto di Barletta – Andria – Trani Rossana Riflesso, in conformità alle criticità rappresentate dalle Forze di Polizia ed al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro, ha disposto la vendita dei tagliandi ai soli residenti nel comune di Bisceglie, previa esibizione del documento di riconoscimento.