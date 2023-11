Big match al PalaDolmen per la Star Volley Bisceglie

Fari puntati sul PalaDolmen per il sesto appuntamento del girone I di Serie B2 di volley. Questa sera alle ore 19 va infatti in scena il match clou del torneo fra Star Volley Bisceglie e Vesuvio Oplonti, protagoniste indiscusse di questo primo scorcio di stagione.

Le due squadre arrivano alla sfida con uno score perfetto ed invidiabile. Entrambe infatti sono ancora imbattute e guidano il raggruppamento in testa a punteggio pieno con 15 punti conquistati su altrettanti disponibili. Le nerofucsia sono quindi attese da una partita delicata che si preannuncia ostica e al tempo stesso stimolante. Coach Giunta ha lavorato duramente in settimana per arrivare al meglio allo scontro diretto e tutto l’ambiente biscegliese punta sul fattore campo e sul supporto caloroso del pubblico per superare anche questo ostacolo e mantenere la vetta della classifica. L’importanza della partita non deve comunque far dimenticare che la stagione è ancora nella sua fase iniziale e che, indipendentemente dal risultato di questa sera, il campionato resta lunghissimo e complesso come ricordato in settimana ai microfoni ufficiali del club nerofucsia dalla laterale Francesca Miccoli. La Star Volley per la gara odierna, al cospetto di una formazione che può vantare un roster estremamente competitivo per la categoria con un altissimo tasso di esperienza, può contare su tutte le effettive ad eccezione di Simona Lapenna, ancora indisponibile, mentre è quasi ultimato il recupero della migliore condizione della centrale Barbara Murri.

La super sfida del PalaDolmen sarà visibile anche sulla pagina Facebook ufficiale del club nerofucsia e sarà diretta dal duo arbitrale composto da Mariangela Pascarella e Vincenza Damiano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)